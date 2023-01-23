Соболенко поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свою победу над Белиндой Бенчич (7:5, 6:2) в четвертом круге Australian Open.

«Я очень рада сегодняшней победе. Бенчич — невероятная теннисистка. Она провела отличный матч, я довольна, что смогла справиться с соперником такого уровня. Чаще всего мне нужно немного времени, чтобы понять, что негативные эмоции не помогают на корте. Нужно оставаться сильной, верить в себя, не смотря ни на что и делать все, что умеешь, чтобы отыграться, если уступаешь в счете. Я удовлетворена своим настроем на игру с Белиндой», — сказала Соболенко в послематчевом интервью.

В четвертьфинале соперником Соболенко станет победитель матча Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия).