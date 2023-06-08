Пивоварова заявила, что Медведев преподнес «неприятный сюрприз» на «Ролан Гаррос»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова подвела итоги выступления россиян в мужской сетке «Ролан Гаррос», где дальше всех прошел Карен Хачанов, который вылетел в четвертьфинале от Новака Джоковича.

«Меня очень удивил Даниил Медведев, который вроде уже почувствовал себя если не королем грунта, то хотя бы экспертом на этом покрытии. Казалось, что для него все хорошо складывается и вот-вот он покажет приличный результат на «Ролан Гаррос» — турнире, который не очень любил до этого. Но, к сожалению, произошел такой неприятный сюрприз. Не будем забывать про Александра Шевченко, который прошел один круг, и для него это отличный результат. Он одержал хорошую победу в четырех сетах. Думаю, что у Шевченко очень светлое будущее. Будем ждать от него ярких побед на следующих турнирах. Считаю, что Александру недостаточно внимания уделяется в прессе, и хотелось бы его отметить. В целом выступление российских теннисистов в мужской сетке «Ролан Гаррос» считаю не очень успешным, потому что они уже высоко забрались в рейтинге, завоевали титулы, и такие результаты — недостаточно хорошие для них. Мужская сетка турнира нас не порадовала», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Во вторник, 30 мая, Медведев проиграл бразильцу Тиагу Уайлду (6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос».