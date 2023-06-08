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Сегодня, 19:51

Мухова о выходе в финал «Ролан Гаррос»: «Я не знаю, что произошло»

Руслан Минаев
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Каролина Мухова.
Фото AFP

Чешка Каролина Мухова поделилась эмоциями после победы над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В решающем сете Мухова отыграла матчбол, уступая в счете 2:5.

«Я не знаю, что произошло. Болельщики подталкивали меня весь матч, это невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало. Я не знаю, что случилось. Я так рада», — сказала чешка во время интервью на корте.

В финале Мухова сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).

Теннис
Roland Garros
Арина Соболенко
Каролина Мухова
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