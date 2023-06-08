Мухова о выходе в финал «Ролан Гаррос»: «Я не знаю, что произошло»

Чешка Каролина Мухова поделилась эмоциями после победы над белоруской Ариной Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В решающем сете Мухова отыграла матчбол, уступая в счете 2:5.

«Я не знаю, что произошло. Болельщики подталкивали меня весь матч, это невероятно. Я просто старалась бороться, и это сработало. Я не знаю, что случилось. Я так рада», — сказала чешка во время интервью на корте.

В финале Мухова сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).