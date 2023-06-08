Соболенко вела 5:2 в третьем сете, но проиграла Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»
Чешка Каролина Мухова вышла в финал «Ролан Гаррос».
Теннисистка обыграла белоруску Арину Соболенко в 1/2 финала турнира «Большого шлема» 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Матч длился 3 часа 15 минут.
Мухова сделала 6 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. У Соболенко — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 из 13 реализованных брейк-пойнтов.
Мухова в решающем сете отыгралась, уступая в счете 2:5. В этом гейме Соболенко не реализовала матч пойнт, ведя 40:30.
В финале Мухова сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5