Соболенко вела 5:2 в третьем сете, но проиграла Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Чешка Каролина Мухова вышла в финал «Ролан Гаррос».

Теннисистка обыграла белоруску Арину Соболенко в 1/2 финала турнира «Большого шлема» 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Матч длился 3 часа 15 минут.

Мухова сделала 6 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. У Соболенко — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Мухова в решающем сете отыгралась, уступая в счете 2:5. В этом гейме Соболенко не реализовала матч пойнт, ведя 40:30.

В финале Мухова сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 14).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5