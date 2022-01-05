Отец Новака Джоковича Срджан высказался по поводу того, что его сына изолировали в аэропорту Мельбурна.

«Я понятия не имею, что происходит, они держат моего сына в плену целых шесть часов. Это уже борьба за нашу общую свободу. Не только за Новака, но и за целый мир! Если они не отпустят его через полчаса, мы выйдем на улицы — это борьба за каждого!» — приводит слова Срджана журналист Адам Аддикотт со ссылкой на сербский Sputnik.

Latest statement from Srdjan Djokovic to Sputnik Serbia (translated via google) : — pic.twitter.com/MFDDw7Tbf7 — Adam_Addicott (@AdamAddicott) January 5, 2022

Ранее появилась информация, что у теннисиста возникли проблемы с въездом в Австралию из-за неправильно оформленной визы. Команда серба неверно заполнила пункт о вакцинации против коронавируса и медотводе.

Перед вылетом Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденный медотвод.