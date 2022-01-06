Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Австралию, сообщает The Age and Sydney Morning Herald. Он провел более семи часов в аэропорту Мельбурна после прилета в полночь по местному времени для выступления на Australian Open.

Указано, что виза Джоковича была аннулирована. Пограничная служба отметила, что серб не предоставил доказательств, необходимых для въезда в Австралию. На данный момент первая ракетка мира должен покинуть страну в ближайшие сутки. Адвокат спортсмена обжалует решение о депортации.