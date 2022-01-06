Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию
Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Австралию, сообщает The Age and Sydney Morning Herald. Он провел более семи часов в аэропорту Мельбурна после прилета в полночь по местному времени для выступления на Australian Open.
Указано, что виза Джоковича была аннулирована. Пограничная служба отметила, что серб не предоставил доказательств, необходимых для въезда в Австралию. На данный момент первая ракетка мира должен покинуть страну в ближайшие сутки. Адвокат спортсмена обжалует решение о депортации.
Перед вылетом из Сербии Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Для поездки в Австралию всем иностранцам необходима прививка вакциной из утвержденного списка или подтвержденный медотвод.
Ранее Джокович заручился поддержкой местных властей для приезда на первый в сезоне турнир «Большого шлема».
34-летний серб является 9-кратным и действующим чемпионом Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021). Всего он завоевал 20 титулов на турнирах «Большого шлема», столько же у двух других представителей «Великой тройки» — Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
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