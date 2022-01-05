Новака Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна

Первую ракетку мира Новака Джоковича изолировали в аэропорту, сообщает b92 со ссылкой на отца теннисиста.

По информации источника, у Новака возникли проблемы с въездом в страну из-за неправильно оформленной визы. Сообщается, что сотрудники пограничной службы также опросили его по поводу медотвода от вакцинации.

5 января министр занятости штата Виктория Джала Пулфорд заявила, что власти штата не будут помогать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию.

Ранее Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Прививка необходима для поездки в Австралию.