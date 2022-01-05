Новака Джоковича изолировали в аэропорту Мельбурна
Первую ракетку мира Новака Джоковича изолировали в аэропорту, сообщает b92 со ссылкой на отца теннисиста.
По информации источника, у Новака возникли проблемы с въездом в страну из-за неправильно оформленной визы. Сообщается, что сотрудники пограничной службы также опросили его по поводу медотвода от вакцинации.
5 января министр занятости штата Виктория Джала Пулфорд заявила, что власти штата не будут помогать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию.
Ранее Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Прививка необходима для поездки в Австралию.
Дополнительная информация:
https://www.b92.net/eng/news/headlines.php?yyyy=2022&mm=01&dd=05&nav_category=159&nav_id=112706
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