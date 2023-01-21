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Сегодня, 14:58

Веснина считает, что Хачанов пройдет в четвертьфинал Australian Open

Руслан Минаев
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала выступление Карена Хачанова в Australian Open-2023.

«Я очень рада, что Карен победил Тиафа. Я была уверена в нем в этом матче. Он сейчас сильнее и доказал это: вытащил тяжелейший тай-брейк в четвертом сете, когда 1:6 проигрывал. Было очень важно не отдать четвертый сет Тиафу, потому что в пятом могло случиться все, что угодно. Хачанов молодец, что дожал и выстоял.

Следующая игра у Хачанова против Нисиоки. Как минимум Карен должен выйти в четвертьфинал, а там видно будет. Я верю в него, мне нравится, как он сейчас играет», — цитирует Веснину Metaratings.ru.

Хачанов в четырех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 3:6, 7:6) в третьем круге одиночного разряда Australian Open. Россиянин впервые в карьере вышел в 1/8 финала Australian Open.

В следующем круге Хачанов сыграет с японцем Есихито Нисиоки.

Источник: Metaratings
Теннис
Australian Open
Елена Веснина
Карен Хачанов
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