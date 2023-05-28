Ольховский рассказал, за счет чего Хачанов смог обыграть Лестьенна на «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над французом Констаном Лестьенном в первом круге «Ролан Гаррос».

«Физические кондиции сыграли свою роль. Потому что три сета — это быстро. Но затем все-таки мастерство берет свое. И все качества, подготовка к такому большому турниру, которая есть на сегодняшний день», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Следующим соперником Хачанова станет молдавский теннисист Раду Албот, занимающий 111-е место в мировом рейтинге АТР.

«Ролан Гаррос» проходит с 28 мая по 11 июня.