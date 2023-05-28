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Сегодня, 17:21

Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Иржи Веселы из Чехии в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Циципас сделал 12 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Веселы 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Циципас сыграет с победителем матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Эмилио Нава (США, Q).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема»

Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7)

Теннис
Roland Garros
Стефанос Циципас
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