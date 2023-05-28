Рахимова обыграла Бейлек и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 58 минут. Рахимова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Бейлек ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Рахимова сыграет с Магдаленой Фреш из Польши.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:0, 6:3

Следующий соперник Магдалена Фрех (Польша)