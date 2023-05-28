Рахимова обыграла Бейлек и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:3.
Встреча продолжалась 58 минут. Рахимова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Бейлек ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
Во втором круге Рахимова сыграет с Магдаленой Фреш из Польши.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия, Q) — 6:0, 6:3
Следующий соперник Магдалена Фрех (Польша)
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