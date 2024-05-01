«Карпина и Черчесова нет в шорт-листе «Спартака» — тренера буду выбирать я». Интервью Томаша Амарала
Слишкович продолжит работать в «Спартаке»
— Прежде всего, хотел бы поблагодарить команду и Владимира Слишковича за те усилия, которые они прилагают, — сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал после победы над «Динамо». — Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду. Сегодня мы чувствовали себя в гостях как дома.
— Почему вы решили пообщаться именно сегодня?
— Я приехал работать в большой клуб и понимаю, что это важно. Но я больше предпочитаю работать, чем говорить. Вчера мы приняли решение, что вне зависимости от результата матча я пообщаюсь с журналистами.
— Вы упомянули Слишковича — рассматриваете ли его как главного тренера «Спартака» на постоянной основе?
— Конечно. В том числе при подготовке к следующему матчу.
— Какие договоренности со Слишковичем? Если он выиграет Кубок и войдет в топ-3, он останется?
— Таких договоренностей нет. Он будет помогать до конца сезона. Один секрет могу раскрыть — Владимир продолжит работать в «Спартаке».
— Кто еще входит в шорт-лист?
— У нас есть шорт-лист, но имен назвать не могу. Процесс происходит так же, как и в скаутинге: все начинается с широкого списка, который затем уменьшается. Российский специалист? При выборе тренера мы не будем основываться на паспорте. Нам важны качества.
— Какой дедлайн по назначению нового тренера?
— Как только это произойдет, вы узнаете.
— В СМИ писали про возможность назначения в «Спартак» Дэвида Мойеса. Правда ли это?
— Нет, это слухи. Тренер, который должен возглавить «Спартак», должен понимать реальность... Реальность страны и клуба, в который он приходит. Он должен работать хорошо, дело не в имени.
— Какого стиля должен придерживаться тренер, который возглавит «Спартак»?
— Стиль игры является важным фактором при поиске тренера. Это должен быть атакующий стиль.
— Правда ли, что Паскаля Янсена больше нет в списке потенциальных тренеров «Спартака»?
— Да. Все верно. Сейчас его нет.
— Есть ли там Станислав Черчесов?
— Нет. Почему? Мое решение — он не в списке.
— А Карпин?
— Нет.
— С чем это связано?
— Его просто нет.
— Готовы ли вы взять на себя ответственность за выбор тренера?
— Я готов к ответственности. Тренера буду выбирать я.
Абаскаль сам попросил об отставке
— Почему затянули с отставкой Абаскаля?
— Не считаю, что мы затянули. Мы приняли решение тогда, когда это было нужно. Желаем Гильермо всего наилучшего, он хороший человек и тренер. Было тяжело принять это решение.
— Абаскаль сам попросил отставку?
— Да, это так.
— Какая ситуация с контрактом Джикии?
— Георгий — профессионал, он очень много работает. Сейчас у него небольшое повреждение. В конце сезона мы будем обсуждать контракты со всеми игроками.
— Сколько позиций вы планируете усилить?
— Не могу назвать конкретные позиции для усиления. Если я это сделаю, мне начнет приходить невероятное количество сообщений с профилями игроков. Но с момента, когда я пришел, мы готовим эту трансферную кампанию.
— Насколько реально сейчас привезти замену Промесу?
— Невозможно заменить Квинси, если он не вернется. Но мы работаем на рынке, изучаем. Мы хорошо подготовлены и у нас отличный департамент скаутинга.
— При каких условиях с Промесом может быть разорван контракт?
— Не могу ничего сказать по этому поводу. Это дело юристов.
— Покинет ли команду Мозес?
— Будем рассматривать этот вопрос по окончании сезона. К ближайшему матчу мы рассчитываем на каждого игрока.
— Что с будущим арендованных футболистов? Приняли решение, с кем расставаться, а кого отправить в повторную аренду? В частности, интересна ситуация Мелешина.
— Мы будем решать по окончании сезона. У Мелешина соглашение до конца года, а не сезона.
— Клуб может вернуть его летом?
— Да. Это так. Но будем решать летом.
«Спартак» не будет «Бенфикой-2»
— Какие обязанности вы выполняете в «Спартаке»? Почему во время матчей находитесь на скамейке?
— Тренерских обязанностей у меня нет. Но в сложные моменты я предпочитаю показывать свое лицо, а не прятаться.
— Вы были за то, чтобы Пол Эшуорт покинул «Спартак»?
— Прежде всего, он — настоящий джентльмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация непростая. Решение принимали совместно. Но в отношении меня он вел себя как джентльмен.
— Чем он занимался?
— До моего прихода — не знаю. Но он помогал мне с адаптацией, с пониманием всей ситуации, объяснял нюансы.
— Что ждать от вашей работы? Будет ли здесь «Бенфика-2»?
— «Спартак» не будет «Бенфикой-2». Да, «Бенфика» — это большой клуб. Но «Спартак» — это тоже большой клуб, мы должны его развивать. В «Спартаке» должна быть система. Звучит просто, но это большая работа, в которую вовлечены все.
— Сколько нужно времени для построения системы?
— Бывают случаи, когда титулы завоевываются без системы. Мы все хотим завоевывать титулы. Хочу через 10 лет оглянуться и осознать, что клуб работает.
— Вы работали в большом клубе. Чем вас привлек «Спартак»? Деньгами?
— Люблю вызовы. «Спартак» — это большой вызов, деньги ни при чем. Если бы я хотел денег, то остался бы в Португалии.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
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2
|Краснодар
|26
|14
|8
|4
|41-25
|50
|
3
|Динамо
|26
|13
|8
|5
|43-33
|47
|
4
|Спартак
|26
|12
|6
|8
|37-31
|42
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|26
|11
|7
|8
|43-35
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|26
|8
|5
|13
|29-38
|29
|
11
|Пари НН
|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
12
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
13
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
|Оренбург
|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3