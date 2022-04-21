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Сегодня, 08:17

Джокович осудил решение организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Официальный сайт теннисного турнира в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о решении организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов.

«Я всегда буду осуждать войну, потому что я являюсь «ребенком войны». Однако я не могу поддержать решение Уимблдона, считаю его безумным. Теннисисты и спортсмены не имеют к этому никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, результат не очень хороший», — приводит слова Джоковича France 24.

Отметим, что решение об отстранении теннисистов из России также осудила ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

Среди российских теннисистов выступить на турнире «Большого шлема» должны были Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карецев, а также Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие.

Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.france24.com/en/live-news/20220420-djokovic-criticises-crazy-wimbledon-ban-on-russians-belarusians
Теннис
Новак Джокович
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