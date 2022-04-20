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Сегодня, 20:15

ATP осудила решение организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов

Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) осудила решение организаторов Уимблдона отстранить российских теннисистов от участия в турнире.

«Мы считаем решение Уимблдона исключить игроков из России и Белоруссии несправедливым, оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку также является нарушением нашего соглашения с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP. Подчеркиваем, что игрокам из России и Белоруссии по-прежнему будет разрешено участвовать в турнирах ATP под нейтральным статусом», — цитирует заявление ATP ТАСС.

Среди российских теннисистов выступить на турнире «Большого шлема» должны были Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карецев, а также Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие.

Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/14429307
Теннис
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