Мир тенниса разругался из-за отстранения россиян от Уимблдона

Несколько заметных в теннисном мире фигур публично раскритиковали организаторов Уимблдонского турнира после запрета на участие в нем игроков из России и Белоруссии по политическим причинам.

Несогласие с этим решением высказал первая ракетка мира серб Новак Джокович. Легенда женского тенниса Мартина Навратилова заявила, что была готова разрыдаться после новостей из Всеанглийского лаун-теннисного клуба. А австралиец Джон Миллман обвинил теннисных чиновников в том, что они пиарятся на трагедии вместо того, чтобы помочь нуждающимся людям материально.

«Украине было бы лучше, если бы Уимблдон пожертвовал всю свою прибыль на поддержку нуждающимся, а не банил российских и белорусских игроков», — написал Миллман в соцсетях и получил гневную отповедь от украинской теннисистки Марты Костюк.

По мнению Костюк, теннисисты из России и Белоруссии являются важной частью государственной пропаганды в своих странах, и должны быть за это наказаны.

Ранее решение Уимблдона об отстранении россиян и белорусов осудили как «дискриминационное» мужская и женская теннисные ассоциации.