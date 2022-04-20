Заслуженный тренер России и мастер спорта по теннису Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об отстранении российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

«Для меня это не стало неожиданностью. Я это предугадал еще тогда, когда Медведеву предлагали отказаться от родины и флага. Однако Медведев не только лучший игрок мира, но и очень разумный человек, который понимает, что есть страна, флаг и чувство собственного достоинства. То, что придумали организаторы Уимблдона, — нонсенс. Политика не может диктовать жизнь спортсменам. То, что творится сегодня, — безобразие. Спорт сегодня перестал нести объединение людей. Сегодня все федерации начали работать над программой, которая касается того, как будет выживать российский теннис весь 2022 год», — сказал Камельзон корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 20 апреля, организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям.