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Джоковичу — Кирьосу: «Никогда не думал, что наговорю про тебя столько хорошего»

Новак Джокович обратился к Нику Кирьосу после финала Уимблдона
Иван Шитик
Корреспондент
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Серб Новак Джокович обратился к Нику Кирьосу после финала Уимблдона.

«Ник, ты еще обязательно вернешься. Не только на Уимблдон, но и в финал. После тяжелого поражения трудно найти утешительные слова, но ты показал, почему заслужил быть одним из лучших игроков мира.

Желаю тебе успехов, друг. Я тебя очень уважаю. Ты потрясающий теннисист и спортсмен. Ты много лет это слышал, но сейчас у тебя все начинает складываться.

Я никогда не думал, что наговорю про тебя столько хорошего — с учетом наших отношений. Так что, все, это официально броманс!» - цитирует Джоковича Eurosport.

Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон и сравнялся по этому показателю с американцем Питом Сампрасом, больше титулов в мужском одиночном разряде только у швейцарца Роджера Федерера — 8.

Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
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