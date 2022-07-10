Джокович обошел Федерера по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Впереди только Надаль
Джокович обошел Федерера по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема»
Серб Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдонского теннисного турнира.
Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).
Этот финал стал для Джоковича 32-м на турнирах «Большого шлема», он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди мужчин, опередив того же Федерера, на счету которого 31 решающая игра.
Также серб выиграл 86-й матч на Уимблдоне, он занимает второе место по этому показателю, опережая американца Джимми Коннорса (84) и уступая только Федереру (105).
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