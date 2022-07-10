Джокович обошел Федерера по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема». Впереди только Надаль

Серб Новак Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдонского теннисного турнира.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).

Этот финал стал для Джоковича 32-м на турнирах «Большого шлема», он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди мужчин, опередив того же Федерера, на счету которого 31 решающая игра.

Также серб выиграл 86-й матч на Уимблдоне, он занимает второе место по этому показателю, опережая американца Джимми Коннорса (84) и уступая только Федереру (105).