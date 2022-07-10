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Сегодня, 19:47

Джокович поздравил жену с годовщиной свадьбы сразу после финала Уимблдона

Иван Шитик
Корреспондент
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Третья ракетка мира серб Новак Джокович победил австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона. Ор выиграл 21-й титул на турнирах «Большого шлема».

Джокович поздравил жену Елену с 8-й годовщиной свадьбы сразу после окончания чемпионского матча.

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).

Wimbledon
Ник Кирьос
Новак Джокович
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