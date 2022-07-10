Селиваненко объяснил, почему Кирьос проиграл Джоковичу в финале Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Новака Джоковича в финале Уимблдона над Ником Кирьосом — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

«Ника завел какой-то выкрик с трибун. На этом он чуть-чуть потерял концентрацию. До четвертого сета было видно, что его это раздражает. Но это финал. Если ты хочешь выигрывать, должен абстрагировать от всех выкриков. Сейчас Ник стабилен как никогда. За счет этого он и дошел до финала. Чуть-чуть Нику не хватило, но нельзя сказать, что он бы выиграл, потому что за плечами Новака огромный опыт. У Ника есть все, чтобы выигрывать большие турниры. Он может показывать игру и у него есть талант большого игрока», — сказал Селиваненко «СЭ».

Серб в седьмой раз в карьере стал победителем Уимблдона. Для Кирьоса это был дебютный финал «Большого шлема» в одиночном разряде.