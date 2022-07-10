Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами женского парного разряда на Уимблдоне
Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай в двух сетах в финале парного Уимблдона. Матч продолжался 1 час 8 минут.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 1) — 6:2, 6:4
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