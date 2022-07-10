Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами женского парного разряда на Уимблдоне

Чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова обыграли бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай в двух сетах в финале парного Уимблдона. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехия, 2) — Элисе Мертенс/Чжан Шуай (Бельгия/Китай, 1) — 6:2, 6:4