Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:39

Надаль — о финале Australian Open: «Счастлив, что у меня будет шанс. Постараюсь сыграть как можно лучше»

Надаль опубликовал эмоциональный пост после выхода в финал Australian Open
Екатерина Савостина
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Instagram

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о выходе в финал Australian Open. В полуфинале он победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

«В конце концов, главное в жизни — это счастье и то, что делает нас счастливыми. Для меня это также возможность заниматься тем, что я делаю — играть в теннис. Я чувствую себя живым с теннисной точки зрения, с точки зрения моей карьеры, и я очень счастлив снова оказаться в финале Australian Open. Счастлив, что у меня будет шанс. Спасибо за поддержку, в финале я постараюсь сыграть как можно лучше», — написал Надаль в Instagram.

Публикация от Rafa Nadal (@rafaelnadal)

В финале Надаль встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч состоится 30 января.

Теннис
Australian Open
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
«Боится, что сломают нос». Подробности боя между Даной Борисовой и Машей Малиновской
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева — Даниилу Медведеву: «Мощь. Удачи в финале Australian Open»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости