Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о выходе в финал Australian Open. В полуфинале он победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

«В конце концов, главное в жизни — это счастье и то, что делает нас счастливыми. Для меня это также возможность заниматься тем, что я делаю — играть в теннис. Я чувствую себя живым с теннисной точки зрения, с точки зрения моей карьеры, и я очень счастлив снова оказаться в финале Australian Open. Счастлив, что у меня будет шанс. Спасибо за поддержку, в финале я постараюсь сыграть как можно лучше», — написал Надаль в Instagram.

В финале Надаль встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч состоится 30 января.