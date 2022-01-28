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Сегодня, 20:48

Беккер: «Медведев иногда говорит неправильные вещи, он очень честный, это не всегда хорошо»

Анна Горшкова
Корреспондент

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о предстоящем финале Australian Open между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым.

«На мой взгляд, в финале сыграют два лучших игрока. Я счастлив за Надаля, потому что я его большой поклонник, и я волновался после его операции. Но Надаль не был бы Надалем, если бы у него не было шанса побеждать каждый раз, когда он играет в турнире.

Надаль зарабатывал свой статус годами. Он говорит правильные вещи даже после матча. Чего не скажешь о Медведеве, он очень честный, это не всегда хорошо. Но Даниил и здесь покорил сердца многих, особенно своими боевыми качествами", — приводит слова Беккера Tennis Head.

Финал Australian Open пройдет 30 января. Начало — в 11.30 по московскому времени.

Источник: https://tennishead.net/boris-becker-was-worried-about-nadal-but-hes-earned-his-status/
Теннис
Борис Беккер (теннис)
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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