Медведева — Даниилу Медведеву: «Мощь. Удачи в финале Australian Open»
Евгения Медведева прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Australian Open
Российская фигуристка Евгения Медведева пожелала удачи теннисисту Даниилу Медведеву в финале Australian Open.
Ранее в полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
«Мощь. Удачи в финале Australian Open», — написала Медведева в сторис в Instagram.
В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.
Сторис Евгении Медведевой.
Фото Instagram
Новости