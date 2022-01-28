В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram