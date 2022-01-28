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Сегодня, 17:12

Медведева — Даниилу Медведеву: «Мощь. Удачи в финале Australian Open»

Евгения Медведева прокомментировала выход Даниила Медведева в финал Australian Open
Виктория Кравченко
Евгения Медведева.
Фото Global Look Press
Сторис Евгении Медведевой.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Евгения Медведева пожелала удачи теннисисту Даниилу Медведеву в финале Australian Open.

Ранее в полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

«Мощь. Удачи в финале Australian Open», — написала Медведева в сторис в Instagram.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января.

Сторис Евгении Медведевой. Фото Instagram
Сторис Евгении Медведевой.
Фото Instagram
Australian Open
Даниил Медведев
Евгения Медведева
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