Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:31

Надаль объяснил, почему решил сняться с Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил свое решение сняться с Уимблдона.

Сегодня, 7 июля 36-летний испанец принял решение не играть в полуфинале турнира против Ника Кирьоса.

«К сожалению, я созвал срочную пресс-конференцию, чтобы объявить, что снимаюсь с Уимблдона. Я весь день раздумывал над решением, думаю, мне нет смысла выходить на корт, хоть я и пытался играть всю карьеру при очень тяжелых обстоятельствах. Очевидно, если я продолжу играть, травма только станет серьезнее, вот и все», — приводит Marca слова Надаля.

Ранее сообщалось, что Надаль играл в четвертьфинале Уимблдона против американца Тэйлора Фритца с травмой мышцы живота.

Австралиец Ник Кирьос, который должен был играть против Надаля в полуфинале, автоматически вышел в финал турнира. В матче за титул Кирьос встретится с победителем матча Новак Джокович — Кэмерон Норри.

Источник: https://www.marca.com/en/tennis/wimbledon/2022/07/07/62c723b222601d4e228b4585.html
Теннис
Рафаэль Надаль
12
5
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль снялся с Уимбдлона из-за травмы, Кирьос автоматически вышел в финал
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости