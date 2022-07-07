Надаль объяснил, почему решил сняться с Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил свое решение сняться с Уимблдона.

Сегодня, 7 июля 36-летний испанец принял решение не играть в полуфинале турнира против Ника Кирьоса.

«К сожалению, я созвал срочную пресс-конференцию, чтобы объявить, что снимаюсь с Уимблдона. Я весь день раздумывал над решением, думаю, мне нет смысла выходить на корт, хоть я и пытался играть всю карьеру при очень тяжелых обстоятельствах. Очевидно, если я продолжу играть, травма только станет серьезнее, вот и все», — приводит Marca слова Надаля.

Ранее сообщалось, что Надаль играл в четвертьфинале Уимблдона против американца Тэйлора Фритца с травмой мышцы живота.

Австралиец Ник Кирьос, который должен был играть против Надаля в полуфинале, автоматически вышел в финал турнира. В матче за титул Кирьос встретится с победителем матча Новак Джокович — Кэмерон Норри.