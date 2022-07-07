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Сегодня, 17:12

Надаль играл в четвертьфинале Уимблдона с разрывом мышцы живота

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел четвертьфинал Уимблдона с разрывом мышцы живота, сообщает Marca.

По данным издания, 36-летний спортсмен прошел медобследование, по итогам которого у него обнаружили 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота. Отмечается, что Надаль собирается сыграть в полуфинале турнира, несмотря на травму.

Вчера, 6 июля Надаль победил американца Тэйлора Фритца в четвертьфинале Уимблдона — 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4). В полуфинале испанец встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

Матч между Надалем и Кирьосом пройдет завтра, 8 июля. Начало запланировано на 15.00 (мск).

Теннис
Рафаэль Надаль
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