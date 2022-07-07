Кравчук и Скупски выиграли Уимблдон в миксте во второй раз подряд
Американка Дезайри Кравчук и британец Нил Скупски выиграли Уимблдон в разряде микст.
В финале они победили австралийскую пару Саманта Стосур/Мэттью Эбден в двух сетах — 6:4, 6:3.
Кравчук и Скупски стали двукратными победителями Уимблдона в миксте — в прошлый раз они вместе выигрывали турнир в прошлом году.
Скупски выиграл турнир Большого шлема во второй раз в карьере, в то время как у Кравчук это четвертый титул — в прошлом году она также становилась победителем Roland Garros и US Open в паре с другим британцем, Джо Сэлисбери.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Микст
Парный разряд
Финал
Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания, 2) — Саманта Стосур/Мэттью Эбден (Австралия) — 6:4, 6:3