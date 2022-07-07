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Сегодня, 22:44

Кравчук и Скупски выиграли Уимблдон в миксте во второй раз подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Американка Дезайри Кравчук и британец Нил Скупски выиграли Уимблдон в разряде микст.

В финале они победили австралийскую пару Саманта Стосур/Мэттью Эбден в двух сетах — 6:4, 6:3.

Кравчук и Скупски стали двукратными победителями Уимблдона в миксте — в прошлый раз они вместе выигрывали турнир в прошлом году.

Скупски выиграл турнир Большого шлема во второй раз в карьере, в то время как у Кравчук это четвертый титул — в прошлом году она также становилась победителем Roland Garros и US Open в паре с другим британцем, Джо Сэлисбери.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Микст

Парный разряд

Финал

Дезайри Кравчук/Нил Скупски (США/Великобритания, 2) — Саманта Стосур/Мэттью Эбден (Австралия) — 6:4, 6:3

Теннис
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