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Сегодня, 21:10

Надаль снялся с Уимбдлона из-за травмы, Кирьос автоматически вышел в финал

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с Уимблдона из-за травмы, сообщает The Times.

Сегодня, 7 июля испанец провел легкую 45-минутную тренировку, после чего принял решение, что не сможет принять участие в полуфинале турнира.

Ранее сообщалось, что четвертьфинальный матч против американца Тэйлора Фритца 36-летний испанец провел с травмой мышцы живота.

Таким образом, австралиец Ник Кирьос, который должен был играть с Надалем в полуфинале, автоматически вышел в финал, в котором встретится с победителем матча Новак Джокович — Кэмерон Норри.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/wimbledon-2022-live-rafael-nadal-withdraws-with-injury-nick-kyrgios-into-final-xdx83b30z
Теннис
Ник Кирьос
Рафаэль Надаль
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