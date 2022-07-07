Надаль снялся с Уимбдлона из-за травмы, Кирьос автоматически вышел в финал

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с Уимблдона из-за травмы, сообщает The Times.

Сегодня, 7 июля испанец провел легкую 45-минутную тренировку, после чего принял решение, что не сможет принять участие в полуфинале турнира.

Ранее сообщалось, что четвертьфинальный матч против американца Тэйлора Фритца 36-летний испанец провел с травмой мышцы живота.

Таким образом, австралиец Ник Кирьос, который должен был играть с Надалем в полуфинале, автоматически вышел в финал, в котором встретится с победителем матча Новак Джокович — Кэмерон Норри.