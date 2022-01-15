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Сегодня, 03:01

Международная федерация тенниса разочарована ситуацией с Джоковичем

Евгений Козинов
Корреспондент

Международная федерация тенниса выступила с заявлением по поводу визово-карантинной истории с участием Новака Джоковича.

«Хотя ITF уважает решение правительства Австралии, ситуация с Джоковичем разочаровывает всех. Протоколы должны быть четко и своевременно доведены до сведения, а надлежащий процесс должен соблюдаться всеми, чтобы он был эффективным.

ITF считает, что полная вакцинация — это личное решение, мы считаем, что это ответственное действие, которое мы все должны предпринять, чтобы ослабить ограничения и избежать подобных случаев в будущем", — приводит заявление ITF Reuters.

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