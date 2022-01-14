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14 января, 23:37

Власти Сербии не будут расследовать нарушения самоизоляции Джоковичем

Иван Шитик
Корреспондент

Представитель министерства здравоохранения Сербии Зоран Гойкович прокомментировал информацию о том, что серб Новак Джокович мог сфальсифицировать ПЦР-тест, а также нарушил условия самоизоляции после положительного теста.

«Мы проанализировали документы Новака и уверены в их подлинности. У нас претензий нет.

Никакого наказания за нарушения правил не будет. Мы не ограничиваем Джоковича», — приводит слова Гойковича Reuters.

Ранее Spiegel опубликовал расследование, в котором говорилось, что в справке о положительном тесте на коронавирус, которую Джокович представил в качестве основания для въезда в Австралию без прививки, имеются несоответствия в датах тестирования. Также журналисты издания нашли свидетельства того, что сданный тест изначально был зарегистрирован как отрицательный, а уже потом стал положительным.

Новак Джокович
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