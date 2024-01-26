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Сегодня, 16:23

Медведев в третий раз за последние 4 года сыграет в финале Australian Open

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Australian Open — 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. Матч длился 4 часа 22 минуты.

Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии третий раз за последние четыре года. Предыдущие два матча за титул россиянин проиграл: в 2021 году — сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6) и в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).

В финале Australian Open-2024 Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в четырех сетах победил Джоковича.

Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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