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Сегодня, 02:37

Медведев уступил Джоковичу в финале US Open-2023

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. На счету 27-летнего россиянина 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 36-летнего серба эйс, 4 ошибки на второй подаче и также ни одного выигранного брейк-пойнта.

После второго сета Медведев брал медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:3

Даниил Медведев и&nbsp;Новак Джокович. Медведев против Джоковича в битве за титул US Open: серб в гейме от чемпионства. Онлайн-трансляция финала

US Open
Даниил Медведев
Новак Джокович
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