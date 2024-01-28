Медведев стал первым теннисистом, кто проиграл в двух финалах на турнирах «Большого шлема», ведя 2-0 по сетам
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Australian Open со счетом 3-2 (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).
В финале Открытого чемпионата Австралии в 2022 году россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7).
Медведев стал первым теннисистом в Открытой эре, кто проиграл в двух финалах на турнирах «Большого шлема», ведя по сетам 2-0.
Новости