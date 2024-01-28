Медведев поздравил Синнера с победой в финале Australian Open: видео момента

Четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии 2024 года. В финале турнира он в пяти сетах обыграл российского теннисиста Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).

Сразу после матча Медведев тепло поздравил Синнера с победой.

22-летний итальянец впервые выиграл турнир «Большого шлема». 27-летний Медведев в третий раз в карьере не смог одолеть соперника в финале Открытого чемпионата Австралии. Ранее он уже дважды доходил до этой стадии — в 2021 году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу, в 2022-м потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля.