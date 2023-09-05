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Сегодня, 09:55

Медведев просил ингалятор в первом сете матча US Open против Де Минаура

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниилу Медведеву принесли ингалятор.
Фото The Tennis Podcast, Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев просил ингалятор во время первого сета четвертого круга US Open против Алекса де Минаура.

После третьего гейма Медведев вызвал врача и сказал, что ему тяжело дышать из-за жары и влажности. Третья ракетка мира попросил дать ему ингалятор.

Первый сет Медведев проиграл со счетом 2:6, но в итоге в матче одержал победу со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

В четвертьфинале US Open 27-летний теннисист встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

Даниил Медведев. Есть русский четвертьфинал в США! Медведев с ингалятором прошел Де Минаура

Теннис
US Open
Даниил Медведев
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