Медведев и Рублев на US Open: расписание и результаты матчей в мужском разряде 4 сентября

Медведев сыграет против Де Минаура в 1/8 финала US Open 4 сентября

Восьмой игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей четвертого круга (время начала — мск).

Российские теннисисты поборются за выход в четвертьфинал US Open-2023: Андрей Рублев сыграет с британцем Джеком Дрейпером, а Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 4 сентября (понедельник)

4 сентября. 19.30. Джек Дрейпер (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия)

4 сентября. 20.30. Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Арнальди (Италия)

4 сентября. 23.00. Даниил Медведев (Россия) — Алекс Де Минаур (Австралия)

5 сентября. 03.30. Александр Зверев (Германия) — Янник Синнер (Италия)

«СЭ» на сайте ведет текстовую онлайн-трансляцию игр четвертого круга турнира «Большого шлема».

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр и сетки турниров доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»