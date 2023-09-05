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US Open: расписание и результаты дня 5 сентября — матчи 1/4 финала у Джоковича и Остапенко

Матч 1/4 финала турнира US Open Джокович — Фритц начнется около 20.30 мск 5 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисист Новак Джокович.
Новак Джокович.
Фото AFP

Девятый игровой день Открытого чемпионата США в мужском и женском одиночных разрядах. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей четвертьфинала US Open-2023 (время начала — московское).

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с 9-м номером мужского рейтинга из США Тэйлором Фритцом, латвийская теннисистка Елена Остапенко встретится с американкой Коко Гауфф и другие противостояния.

US Open 2023: расписание и результаты матчей у мужчин и женщин 5 сентября (вторник)

5 сентября. 19.00. Елена Остапенко (Латвия) — Коко Гауфф (США)

5 сентября. 20.30. Тэйлор Фритц (США) — Новак Джокович (Сербия)

6 сентября. 02.00. Сорана Кирстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия)

6 сентября. 03.30. Фрэнсис Тиафо (США) - Бен Шелтон (США)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».

В 2022 году победителями US Open стали испанец Карлос Алькарас (у мужчин) и полька Ига Свентек (у женщин).

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Фрэнсис Тиафо, Новак Джокович и&nbsp;Елена Остапенко. Матчи Джоковича, Тиафо и Остапенко в 1/4 финала: онлайн-трансляция US Open
Теннис
US Open
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