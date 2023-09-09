Медведев: «Чтобы победить Алькараса, нужно быть лучше себя, и мне это удалось»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3) в полуфинале турнира US Open.

«Потрясающе. Особенно победить такого человека, как Карлос. Перед матчем у меня наверняка было много сомнений после того, как я дважды легко проиграл ему в этом году. Я сказал, что мне нужно сыграть на 11 из 10. Я сыграл на 12 из 10, кроме третьего сета. Честно говоря, Алькарас просто невероятен. Чтобы победить его, нужно быть лучше себя, и мне это удалось», — цитирует BBC Медведева.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.