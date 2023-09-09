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Сегодня, 05:42

Медведев вышел в финал турнира US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев победил в матче 1/2 финала US Open. В четырех сетах он переиграл испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Матч длился 3 часа 22 минуты. 27-летний россиянин 9 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3

Даниил Медведев и&nbsp;Карлос Алькарас. Медведев против Алькараса в битве за финал US Open: онлайн трансляция матча

Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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