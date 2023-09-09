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US Open: время начала и трансляция финала Соболенко — Гауфф

Финальный матч US Open-2023 Соболенко — Гауфф начнется около 23.00 мск 9 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко сыграет с американской теннисисткой Кори Гауфф в финале женского одиночного разряда US Open-2023 9 сентября, в субботу. Их встреча пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно финал Открытого чемпионата США Соболенко — Гауфф можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий матча.

19-летняя Гауфф занимает шестое место в женском мировом рейтинге. В полуфинале американка победила чешку Каролину Мухову (6:4, 7:5). 25-летняя Соболенко в 1/2 финала турнира оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Кис (0:6, 7:6, 7:6).

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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