Медведев обыграл Бублика и пробился в четвертьфинал «мастерса» в Мадриде
Россиянин Даниил Медведев победил представляющего Казахстан Александра Бублика в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:6 (7:3), 6:4.
Матч длился 1 час 46 минут. Медведев за игру допустил 2 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Бублика — 2 эйса, 5 двойные ошибки и 2 реализованный брейк-пойнт из 4.
За выход в полуфинал «мастерса» Медведев встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия, 30).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан, 17) — 7:6 (7:3), 6:4
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