Медведев победил Кирьоса и вышел в третий круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open.
Во втором круге россиянин победил австралийца Ника Кирьоса в четырех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа и 4 минуты. Медведев сделал 31 эйс и допустил 6 двойных ошибок, у Кирьоса 17 эйсов и 2 двойные ошибки.
В третьем круге Медведев встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2
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