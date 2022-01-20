Кирьос сломал ракетку в матче с Медведевым и был наказан штрафным очком

Австралийский теннисист Ник Кирьос сломал ракетку во время матча второго круга Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

Кирьос расстроился из-за проигранного гейма, после которого счет в сете стал 2:5 в пользу Медведева, и кинул ракетку в корт около своей скамейки. Следующий гейм начался со счета 0:15 в пользу Медведева, судья наказал австралийца штрафным очком. До этого у Кирьоса было предупреждение за спор с судьей в первом сете.

Кирьос проиграл гейм на своей подаче, в котором он получил штрафное очко, вместе с этим австралиец проиграл матч. После этого теннисист взял сломанную ракетку и подарил ее болельщику.

Медведев обыграл Кирьоса в четырех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. В третьем круге россиянин встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.