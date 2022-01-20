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Сегодня, 14:14

Кирьос сломал ракетку в матче с Медведевым и был наказан штрафным очком

Иван Торопцев
Корреспондент
Ракетка Ника Кирьоса.
Фото ESPN

Австралийский теннисист Ник Кирьос сломал ракетку во время матча второго круга Australian Open против россиянина Даниила Медведева.

Кирьос расстроился из-за проигранного гейма, после которого счет в сете стал 2:5 в пользу Медведева, и кинул ракетку в корт около своей скамейки. Следующий гейм начался со счета 0:15 в пользу Медведева, судья наказал австралийца штрафным очком. До этого у Кирьоса было предупреждение за спор с судьей в первом сете.

Кирьос проиграл гейм на своей подаче, в котором он получил штрафное очко, вместе с этим австралиец проиграл матч. После этого теннисист взял сломанную ракетку и подарил ее болельщику.

Медведев обыграл Кирьоса в четырех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. В третьем круге россиянин встретится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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