Медведев о воздушных поцелуях тренеру: «Никогда так не делал, не знаю — буду ли впредь»

Россиянин Даниил Медведев победил поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Матч продолжался пять сетов и завершился победой третьей ракетки мира со счетом — 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Во время флеш-интервью бывшая первая ракетка мира и один из интервьюеров на Australian Open Джон Макинрой спросил Медведева про работу с тренером Жилем Сервара. После победы россиянин послал воздушные поцелуи в свою ложу.

— Иногда он подвергается жесткой критике. Ну же, дай ему немного любви, он с тобой так давно и заслуживает похвалы.

— Я послал ему [воздушные] поцелуи после игры, вероятно, впервые в жизни, — сказал Медведев. — Не знаю, буду ли так делать впредь. Но он знает, насколько мне нравится работать с ним, иначе мы бы не сотрудничали. Надеюсь это взаимно. Ребята, я хочу вас попросить проявить немного любви к моей команде, они так тяжело работают.

Медведев в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. В этом году его соперником по 1/2 финала станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).