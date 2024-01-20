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Медведев — о первой неделе на Australian Open: «Она была тяжелой»

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от первой недели на Australian Open-2024.

Россиянин провел на Открытом чемпионате Австралии 3 встречи: соотношение выигранных и проигранных сетов 8-3, общее время, проведенное на корте, — 9 часов и 10 минут.

«Она была тяжелой. Сложные матчи, физически сегодня было очень тяжело, но я рад, что смог сыграть, и сыграть прилично, — сказал Медведев на пресс-конференции . — Хорошо подавал. Мог бы получше двигать мяч, но это нормально. Организм был не на 100 процентов. Рад, что вернусь сюда послезавтра. Думаю, у меня достаточно времени, чтобы восстановиться и быть готовым к следующему матчу».

22 января третья ракетка мира Медведев сыграет матч 1/8 финала Australian Open с 59-й ракеткой мира Нуну Боржешем из Португалии.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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