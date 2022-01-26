Медведев выиграл две сета подряд в четвертьфинале Australian Open. Победитель определится в пятом сете

Российский теннисист Медведев выиграл две сета подряд в четвертьфинале Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open играет с Феликсом Оже-Альяссимом. Победитель встречи определится в пятом сете.

Россиянин проиграл две стартовых партии, но потом сумел взять две сета подряд.

За карьеру Медведев лишь однажды уходил с 0:2 по сетам — в матче с Марином Чиличем на Уимблдоне-2021. В остальных 11 случаях он в итоге уступал.