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Сегодня, 15:30

Медведев выиграл две сета подряд в четвертьфинале Australian Open. Победитель определится в пятом сете

Российский теннисист Медведев выиграл две сета подряд в четвертьфинале Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open играет с Феликсом Оже-Альяссимом. Победитель встречи определится в пятом сете.

Россиянин проиграл две стартовых партии, но потом сумел взять две сета подряд.

За карьеру Медведев лишь однажды уходил с 0:2 по сетам — в матче с Марином Чиличем на Уимблдоне-2021. В остальных 11 случаях он в итоге уступал.

Australian Open
Даниил Медведев
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