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Сегодня, 14:29

Медведев четвертый раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема»

Екатерина Савостина
Корреспондент

28 января российский теннисист Даниил Медведев победил грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

25-летний россиянин четвертый раз вышел в финал турнира «Большого шлема». До этого он один раз выходил в финал Australian Open и дважды пробивался в финал US Open.

В финале Australian Open-2022 Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее победил итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч состоится 30 января.

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
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