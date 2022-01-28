Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах и вышел в финал Australian Open, где встретится с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.

В полуфинале Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 30 минут.

25-летний россиянин во второй раз в карьере вышел в финал Australian Open. В первый раз ему это удалось в 2021 году, тогда он уступил сербу Новаку Джоковичу в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6).

В финале Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее сегодня выиграл у итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3). Матч между Медведевым и Надалем состоится в воскресенье, 30 января. Начало запланировано на 11.30 (мск).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1