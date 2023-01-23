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Сегодня, 10:09

Линетт прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Магда Линетт подвела итоги 1/8 финала Australian Open против француженки Каролин Гарсии (7:6 (7:3), 6:4).

«Я знала, что должна играть очень хорошо. Я не торопилась, чтобы убедиться, что моя подача качественно летит, иначе бы Гарсия действительно меня обыграла. Можно было увидеть это в начале матча. Как только я немного почувствовала подачу, я просто сосредоточилась на том, чтобы оставаться действительно собранной в своих геймах и просто ждать своих возможностей на подаче Каролин», — приводит слова Линетт официальный сайт WTA.

В четвертьфинале Линетт встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

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