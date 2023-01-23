Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:21

Соболенко: «То, какая я сейчас на корте, — новое начало и следующий шаг»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги 1/8 финала Australian Open против швейцарки Белинды Бенчич (7:5, 6:2).

«Очень довольна своей победой и сегодняшним уровнем на корте. Белинда — невероятный игрок. Я плохо начала в матче, но смогла вернуться в игру. Очень довольна настроем на корте. Я хочу верить, что-то, как я сейчас работаю, то, какая я сейчас на корте, — это новое начало и следующий шаг. Я действительно хочу верить, что это действительно поможет мне», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

В четвертьфинале Соболенко встретится с Донной Векич из Хорватии.

0
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Определились все четвертьфиналистки Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости